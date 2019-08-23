Благовещенск, , 08:40 — REGNUM

Учащиеся из посёлка Норск, сильно пострадавшего во время паводка в Приамурье, начнут учебный год в ВДЦ «Океан», передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Смена во Всероссийском детском лагере в Приморье продлится с 3 по 24 сентября. Вода в школе посёлка во время удара стихии стояла на уровне 1,6 метра, затоплен спортзал, оборудование утрачено либо повреждено.

Как сообщало ИА REGNUM, Амурская область пережила сильнейший паводок, в результате которого аграрии лишились пятой части урожая, затоплены поселения, разрушены дороги.