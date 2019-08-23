Иркутск, , 08:37 — REGNUM

Жителям Иркутской области, пережившим летом 2019 года две мощнейших волны паводка, вновь не везёт с погодой. Сегодня, 23 августа, региональное ГУ МЧС РФ предупредило об ухудшении гидрологической обстановки из-за дождей, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

По информации Иркутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, сегодня, 23 августа на реках области отмечается преимущественно понижение уровней воды (до 25 сантиметров), но поскольку в последующие дни (24 и 25 августа) в регионе ожидаются сильные дожди, а в селеопасных районах очень сильные дожди и грозы, то на левобережных притоках реки Ангары не исключено повышение уровня воды на 50 — 100 см.

Как уже сообщало ИА REGNUM, наводнение в Иркутской области началось с 26 июня. После продолжительных ливней реки вышли из берегов и подтопили более 100 населённых пунктов. Не обошлось беж жертв. Известно как минимум, о 25 погибших. Пострадавшими признаны около 45 тысяч человек.