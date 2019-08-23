Нижний Новгород, , 08:25 — REGNUM

Заместителя главы Пижемского районного лесничества Нижегородской области признали виновным в получении крупной взятки и приговорили к семи годам трём месяцам колонии общего режима. За взятку в размере 180 тыс. рублей он также должен выплатить штраф 1,8 млн рублей и лишился права занимать определённые должности. Приговор пока не вступил в силу. Об этом ИА REGNUM сообщили в СУ СК России по региону.

Следователи из Шахунского района смогли в суде доказать виновность фигуранта по п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ («Получение должностным лицом взятки в особо крупном размере»). Чиновник, находясь в статусе и. о главы Пижемского лесничества, потребовал от местного бизнесмена, который занимался лесозаготовками, 180 тыс. рублей за общее покровительство. Фигурант был задержан 22 марта 2018 года в своём кабинете в посёлке Пижма Тоншаевского района.

Вину он не признал. После задержания мужчину поместили под домашний арест, а на имущество наложили обеспечительные меры.

Суд осудил «лесничего» на 7 лет 3 месяца колонии общего режима и штраф с запретом занимать должности в течение пяти лет.

Приговор в законную силу не вступил.

Напомним, ранее громкое коррупционное преступление произошло в Великом Новгороде. Здесь в колонию за взяточничество отправится помощница экс-сенатора от Новгородской области. Срок составил также 7,3 года. Ей предстоит выплатить и штраф — трёхкратную сумму полученной взятки. Последняя составляла 17 млн рублей.