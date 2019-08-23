Кривой Рог, Украина, , 08:15 — REGNUM

В экстренные службы Кривого Рога поступила информация о минировании ряда объектов, включая многоэтажный дом, в котором живут родители президента Украины Владимира Зеленского, сообщило 22 августа «Радио Свобода».

«Проверку проводили после того, как одно из ведомств в Киеве получило уведомление о возможном «минировании» большого количества объектов в столице и дома родителей действующего президента Украины», — сказано в сообщении.

Взрывотехники обыскали здание, но ничего не нашли. Напомним, ранее этот дом «минировали» 23 мая 2019 года. Информация также оказалась ложной.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее неизвестные сообщили о минировании сразу 200 зданий в городе Черновцы. Взрывчатки не нашли.

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