Кривой Рог, Украина, 23 августа 2019, 08:15 — REGNUM
В экстренные службы Кривого Рога поступила информация о минировании ряда объектов, включая многоэтажный дом, в котором живут родители президента Украины Владимира Зеленского, сообщило 22 августа «Радио Свобода».
Взрывотехники обыскали здание, но ничего не нашли. Напомним, ранее этот дом «минировали» 23 мая 2019 года. Информация также оказалась ложной.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее неизвестные сообщили о минировании сразу 200 зданий в городе Черновцы. Взрывчатки не нашли.
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