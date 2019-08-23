Уфа, , 08:08 — REGNUM

Работа асфальтобетонного завода в городе Уфе приостановлена по решению Калининского районного суда города, 23 августа сообщает ИА «Башинформ».

Предприятие расположено в Уфе по ул. Фронтовых бригад, 48/5 в микрорайоне Инорс.

Отмечается, что в ходе проверки работы завода, сотрудники Роспотребнадзора Башкирии выявили нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства. Руководство предприятия не соблюдало санитарно-защитную зону до жилых домов и не принимало во внимание риски здоровью людей от деятельности производства.

Калининский районный суд города дал руководству предприятия 90 дней на устранение нарушений. Судебные приставы уже опечатали здание завода.

Напомним, что проверка деятельности предприятия произошла после публикаций в СМИ сообщений местных жителей о том, что из-за деятельности завода в микрорайоне трудно дышать.