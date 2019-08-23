Самара, , 08:06 — REGNUM

Расселенный двухэтажный дом сгорел в Самаре 22 августа. Об этом сообщает ГТРК «Самара».

Возгорание произошло на пересечении улиц Садовой и Маяковского.

По сообщению пресс-службы ГУ МЧС России по Самарской области, площадь пожара составила 150 кв. метров. Для борьбы с огнем выехали 41 человек. Кроме этого, было задействовано 12 единицах техники. Пожару присвоили ранг — 1БИС.

По сообщению очевидцев, пожарным пришлось разорвать ткань баннера, которой был полностью огорожен дом, поскольку источник огня находился внутри дома.

Погибших и пострадавших нет.