Вашингтон, , 07:58 — REGNUM

Восьмилетнего мальчика, игравшего на батуте возле своего дома в сельской местности в американском штате Колорадо, укусила пума. Об этом 23 августа передает Daily Mail.

Пума

Отец пострадавшего мальчика выбежал на улицу и увидел сына, которого опрокинула пума. Когда отец ребенка приблизился, горный лев убежал. Пострадавший мальчик доставлен в больницу, его состояние является тяжелым, но стабильным.

«Это героизм. Его усилия… спасли жизнь его сыну», — сказала пресс-секретарь агентства федерального правительства по управлению дикой природой Ребекка Феррел об отце мальчика.

Феррелл добавила, что горные львы редко нападают на людей, однако численность населения Колорадо стремительно увеличивается и встречи с опасными животными случаются чаще.

Ранее горный лев напал на человека, охотившегося на лося в парке Биг-Хорн, к северо-западу от Денвера.