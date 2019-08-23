Владивосток, , 07:52 — REGNUM

Днём 23 августа и в ночь на 24 августа в Приморье возобновятся дожди с грозами, при этом в некоторых районах они не прекращались, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в гидрометцентре региона.

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«Будет смещаться высотный центр, дожди возобновятся, в отдельных районах пройдут ливни с грозами. Максимальные температуры немного понизятся, а минимальные останутся на прежнем уровне», — прогнозируют синоптики.

В районах Приморья сильные дожди ожидаются в восточной и северо-восточной части края с количеством 50−100 мм и более за 12 часов и менее.

Во Владивостоке в конце дня 23 августа также возможны осадки.

На реках идёт подъём уровня воды на 10−40 см.

Как сообщало ИА REGNUM, волна паводка накрыла Приморский край, в крупных городах открыли пункты по сбору гуманитарной помощи приморцам, пострадавшим от большой воды.