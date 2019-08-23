Ульяновск, , 07:37 — REGNUM

В Ульяновске продолжается расследование по факту массового отравления после употребления в пищу подсолнечного масла кустарного производства. Число пострадавших выросло, при этом из больниц выписаны первые пациенты.

22 августа в областном центре была госпитализирована с подозрением на отравление маслом ещё одна женщина, сообщает «Интерфакс». Предварительно установлено, что она была знакома с семьей, где производили масло.

Кроме того, три человека выписаны из больницы — женщина и двое детей, у которых диагноз не подтвердился.

В настоящее время лечение продолжают девять человек, в том числе двое детей.

Как сообщало ИА REGNUM, в августе стали поступать сообщения об отравлениях. Массовая госпитализация произошла 17 августа, когда после употребления подсолнечного масла с отравлением попали в больницы пятеро взрослых и двое детей, затем пожилые мужчина и женщина скончались. Все они приходились друг другу родственниками или коллегами. 18 августа стало известно о госпитализации ещё пятерых человек, в том числе двоих детей.

Основная версия — отравление подсолнечным маслом, которое сделано от отравленного сырья. Предположительно, оно содержало кумарин, на основе которого производится крысиный яд. При отравлении кумарином нарушается процесс свёртывания крови. По данному факту возбуждено и расследуется уголовное дело.

Ранее заведующий отделением токсикологии областного клинического центра специализированных видов помощи Игнат Пономаренко сообщил, что для помощи пациентам используется свежезамороженная плазма, и «необходимы доноры плазмы постоянно».

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