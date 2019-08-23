Гонолулу, США, , 07:38 — REGNUM

Экстренная посадка самолёта авиакомпании Hawaiian Airlines в американском городе Гонолулу привела к госпитализации семи пассажиров. Об этом 23 августа со ссылкой на местные власти сообщил телеканал CNN.

Скорая помощь в США

Причиной экстренной посадки стало задымление в салоне самолёта за 20 минут до приземления. На борту было 184 пассажира.

Сообщается, что среди пострадавших двое детей и пять взрослых. Они были доставлены в больницы в связи с проблемами с дыханием. Сейчас их жизни ничто не угрожает.

По информации американского телеканала, пассажиров эвакуировали с помощью надувных трапов. Причину задымления авиакомпания устанавливает.

Напомним, 19 июля 2019 года восемь человек пострадали в результате задымления самолёта в международном аэропорту «Шереметьево» в Москве.

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