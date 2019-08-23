пос. Караванный, , 07:18 — REGNUM

В поселке Караванный Оренбургской области из центрального водопровода население получает червивую воду. В интернете появилось видео, где местная жительница демонстрирует бутылку с водой из-под крана, а в воде плавают длинные тонкие черви. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Управлении Роспотребнадзора по региону, по данному факту проводится проверка.

В надзорном ведомстве отметили, что взяты пробы воды, но результат пока не известен. Проводится анализ.

Женщина, которая продемонстрировала в интернете воду с червями, отметила, что это не единичный случай. Когда она принесла банку с червивой водой на работу, то сотрудники посоветовали обратиться в отдел ЖКХ, поскольку в поселке «уже вылетали из шлангов черви».

Местная жительница говорит, что боится теперь пить воду из-под крана, и считает, что надо принимать какие-то меры по обеззараживанию воды. Она выразила подозрение, что в 2019 году воду не хлорировали, поскольку нет специфического запаха.