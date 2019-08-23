Находка, Приморский край, , 07:09 — REGNUM

Город Находка в Приморском крае затоплен, в большой торговый центр пошла большая вода, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Многие районы города стоят в воде, проезд по дорогам затруднён, по большей части невозможен. Машины тонут, ливневые канализации с потоком воды не справляются. По прогнозам синоптиков, обильные осадки ещё будут 23−24 августа.

В торговый центр на улице Спортивной вода зашла на первый этаж.

Как сообщало ИА REGNUM, около затопленного торгового центра в Находке женщина тонула в машине, её спасли полицейские.