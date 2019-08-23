Село Ташла, Оренбургская область, , 06:55 — REGNUM

В Ташлинском районе Оренбургской области водоём между селами Кузьминка и Болдырево приобрел неестественный цвет — малиновый. Причина выясняется, проводится проверка, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в надзорном ведомстве.

Когда видео «малиновой реки» появилось в интернете, то представители ряда ведомств выехали на место происшествия, в том числе экологи. Анализ проб воды показал превышение норматива по марганцу почти 22 раза.

Стоит отметить, что пользователи интернета связывали изменение цвета воды в водоеме с деятельностью нефтяников, однако специалисты считают, что малиновый цвет — это не природное явление и не результат деятельности предприятий. Кроме зашкаливающего марганца все остальные показатели воды в пределах нормы.

Добавим, водоем является старым притоком реки Иртек. Старица является местом обитания лягушек, рыба в водоеме не водится. Марганцовка не повлияла на жизнь земноводных. В реку марганец не попал, поскольку старый приток давно отделился от реки и образовал озеро.