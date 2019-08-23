Нижний Новгород, , 06:34 — REGNUM

Дикая история произошла в Нижнем Новгороде — группа школьниц избила девушку-инвалида. О ЧП стало известно из видеоролика, который засняли избивавшие. Ролик был выложен в соцсети, и на сегодня правоохранительные органы уже начали проверку. После того, как будет оценён нанесённый ребёнку вред, они вынесут процессуальное решение. О происшествии сообщила нижегородская телепрограмма «Кстати».

На видео видно, как хрупкую девушку избивает группа подростков. От удара девочка упала на асфальт, но избиение продолжилось. Ребёнка избивают ради забавы. Именно такие выводы сделали пользователи соцсетей, ознакомившиеся с видео. Также выяснилось при обсуждении, что некая группа школьниц давно терроризирует микрорайон, обижая более слабых сверстников.

«Пора делать уголовную ответственность с 10 лет», «Воспитывать надо подобающе!!!», «Надо таких подростков отправлять в спецшколы закрытого типа!», «Хочется обратиться к родителям: «Вам не стыдно за таких детей?» — говорят горожане.

Позднее выяснилось, что ЧП случилось в Ленинском районе Нижнего Новгорода, а пострадавший ребёнок отстаёт в развитии и является инвалидом. Мать девочки написала заявление в полицию. Правоохранительные органы начали доследственную проверку.

Напомним, схожее происшествие было в Барабинске (Новосибирская область) в апреле 2019 года. Малолетняя банда жестоко избила несовершеннолетнего юношу. Основанием для доследственной проверки стала видеозапись избиения, сделанная участниками. Видео обнародовал местный депутат, отметивший, что эту запись ему прислали в мессенджере WhatsApp.

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