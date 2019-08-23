Хабаровск, , 06:43 — REGNUM

Количество несовершеннолетних рожениц выросло в Хабаровском крае. Прирост случаев, когда рожают 14−15-летние девушки, обеспечивается, преимущественно, выходцами из стран Центральной Азии, где обычаи и законы позволяют вступать в брак с 14 лет, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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С начала 2019 года в Хабаровском крае мамами стали две 14-летние девушки, двадцать — 15-летних, сорок пять — 16-летних, шестьдесят шесть 17-летних рожениц.

Как отмечают в органах ЗАГС, чаще всего в раннем возрасте рожают девушки из семей мигрантов из Центральной Азии, где разрешено вступать в браки с 14 лет.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным Минздрава РФ, в России растёт число случаев, когда дети рожают детей. В 2018 году пять 17-летних девушек родили по пятому ребёнку. Эксперты полагают, что это говорит о том, что в РФ всё чаще нарушается законодательство о половой неприкосновенности несовершеннолетних. Однако, мигранты вряд ли считают, что нарушают закон — ранние браки в их традициях. Как совместить нарастающий поток мигрантов с их нравами и обычаями с российским законодательством — задача для депутатов ГД РФ.