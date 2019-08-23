Новосибирск, , 06:23 — REGNUM

В Новосибирской области суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 17-летнего подростка из Доволенского района, сообщили ИА REGNUM в прокуратуре региона.

Юноша признан виновным в «Умышленном причинении тяжкого вреда здоровью человека, совершённом в отношении малолетнего» (п. «б» ч. 2 ст. 111 УК РФ).

Как выяснилось, подросток на перемене в школе решил «выяснить отношения» со школьником. Он бросил последнего через бедро. Ребёнок получил оскольчатый перелом коленного сустава, и теперь у него одна нога короче другой. Суд признал подростка виновным и «с учётом состояния здоровья назначил ему наказание в виде лишения свободы (условно)». Потерпевшему также должны быть выплачены 50 тыс. рублей в качестве компенсации морального вреда.

А так как инцидент произошёл во время уроков, директора школы привлекли к дисциплинарной ответственности. Приговор в законную силу ещё не вступил.