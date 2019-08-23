Владивосток, , 06:41 — REGNUM

В Приморском крае в крупных городах открылись пункты по сбору гуманитарной помощи пострадавшим от паводка, сообщили корреспонденту ИА REGNUMв краевой администрации.

Читайте также: В Приморье женщина тонула в машине, прохожие снимали это на видео

Пока открыли четыре центра сбора гуманитарной помощи пострадавшему населению: во Владивостоке, Находке и Артёме.

По информации спасателей, остаются подтопленными 16 домов и 325 придомовых территорий.

В пунктах временного размещения находятся 11 человек, в том числе три ребёнка. Но уже многие приморцы возвращаются в свои дома.

Читайте также: Ливни вызвали очередную волну паводка на Дальнем Востоке — трансляция

Как сообщало ИА REGNUM, в Приморье ликвидируют последствия двух тайфунов, которые накрыли регион один за одним. Идёт восстановление и ремонт дорог и мостов.