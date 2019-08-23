Владивосток, 23 августа 2019, 06:41 — REGNUM
В Приморском крае в крупных городах открылись пункты по сбору гуманитарной помощи пострадавшим от паводка, сообщили корреспонденту ИА REGNUMв краевой администрации.
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Пока открыли четыре центра сбора гуманитарной помощи пострадавшему населению: во Владивостоке, Находке и Артёме.
По информации спасателей, остаются подтопленными 16 домов и 325 придомовых территорий.
В пунктах временного размещения находятся 11 человек, в том числе три ребёнка. Но уже многие приморцы возвращаются в свои дома.
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Как сообщало ИА REGNUM, в Приморье ликвидируют последствия двух тайфунов, которые накрыли регион один за одним. Идёт восстановление и ремонт дорог и мостов.