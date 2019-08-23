Екатеринбург, , 06:03 — REGNUM

В Екатеринбурге избрана мера пресечения в отношении сотрудников полиции обвиняемых в изнасиловании 22-летней гражданки. Как сообщили изданию «Новый день» в следственном управлении СКР по Свердловской области, один из них по решению суда отправится под арест на два месяца.

В отношении второго избрана иная мера пресечения — домашний арест. Третьему обвиняемому продлили арест ещё на 48 часов.

Как сообщало ИА REGNUM, преступление произошло 18 августа. Трое сотрудников полиции управления МВД по Екатеринбургу изнасиловали и совершили иные действия сексуального характера в отношении 22-летней гражданки прямо в служебном автомобиле патрульно-постовой службы.

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Вскоре они были задержаны сотрудниками управления собственной безопасности полиции. В отношении них возбуждено уголовное дело. На данный момент им предъявлены обвинения по ч.2 ст.131 УК РФ и ч.2 ст.132 УК РФ.

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