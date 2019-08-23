Находка, Приморский край, 23 августа 2019, 06:00 — REGNUM
Сотрудники полиции и гражданский мужчина в городе Находка Приморского края спасли пенсионерку из тонущего автомобиля, сообщили корреспонденту ИА REGNUMв региональном УМВД.
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Паводок и проливные дожди продолжаются в регионе. Происшествие случилось рядом с крупным торговым центром, где было многолюдно.
«Старший лейтенант полиции Денис Вереновский, лейтенант Алексей Елизов и преподаватель танцев Виктор Ключников заметили кричащую женщину в машине, салон которой уже был почти заполнен водой. Мужчины добрались до тонущего автомобиля и вытащили 67-летнюю автомобилистку», — пояснили в полиции.
Оказалось, что двигатель иномарки заглох, когда женщина заехала на подтопленный участок дороги, она испугалась и не знала, как ей выбраться. В салоне было много холодной воды, телефон не работал.
Она звала на помощь, но прохожие не спешили помочь, многие снимали происшествие на видео.
Как сообщало ИА REGNUM, в Приморье продолжаются сильные дожди, ураганный ветер. Паводок заливает населённые пункты и сельхозугодия.