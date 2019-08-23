Хабаровск, , 05:53 — REGNUM

Уровень Амура у Хабаровска по состоянию на 06:00 (по местному времени) 23 августа составил 606 см, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Пока подъём Амура у Хабаровска замедлился. Но гидрологи уже предупредили: в ближайшие дни река у краевой столицы «рванёт» вверх и вполне может достичь отметки в 680 см.

Как сообщало ИА REGNUM, обильные ливни спровоцировали ухудшение паводковой ситуации на Дальнем Востоке. Сложной остаётся обстановка в ЕАО, Приморье и Хабаровском крае.