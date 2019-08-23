Петропавловск-Камчатский, , 05:51 — REGNUM

«Дикостью» называют жители Петропавловска-Камчатского ситуацию, сложившуюся в здравоохранении региона. Для того, чтобы получить талон к врачу, люди вынуждены ночами стоят в очередях. Не могут камчатцы попасть и в стационар, когда это явно необходимо по жизненным показаниям. Власти на ситуацию не реагируют, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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По многочисленным жалобам жителей, журналисты регионального Кам 24 провели своё расследование и вместе с земляками отстояли длинные ночные очереди в медицинские учреждения. Информация подтвердилась — очереди у поликлиник многометровые и каждую ночь. В ночных очередях стоят явно нездоровые люди, для которых такие нагрузки крайне тяжелы.

Житель Камчатки «Если вечером заболел — утром к врачу не попадешь. Это что-то дикое!».

Житель Камчатки «С трёх часов ночи стоишь — не факт, что будет талон. Инвалиды с палочками идут из дальних микрорайонов!».

Председатель камчатского отделения Всероссийской комиссии по борьбе с коррупцией Сергей Мылов написал обращение по этому поводу к губернатору Камчатки Владимиру Илюхину.

Сергей Мылов «Складывается впечатление, что чиновники правительства Камчатки, высокопоставленные чиновники краевого минздрава совсем не болеют. Если бы болели и выстаивали бы такие очереди, как обычные люди, они бы точно приняли меры».

Мылов призвал всех камчатцев, которые сталкиваются с медицинским беспределом, обращаться к нему.

Не могут жители Камчатки и попасть в стационар, даже когда это жизненно необходимо. Женщина пожаловалась, что её пожилой отец перенёс инсульт, он тоже вынужден был обивать пороги медучреждения, стоять в очередях за направлением в стационар. Но в итоге так его и не получил. Дочь пошла на приём к врачу вместе с отцом. Врач вместо того, чтобы выписать направление, стала говорить, что врачей не хватает и буквально вытолкала больного старика за дверь, не смотря на возмущение дочери. Теперь он проходит лечение на дому, что также является явной дикостью — после инсульта.

Как сообщало ИА REGNUM, решить вопрос с очередями в медучреждения Камчатки обещала ещё экс-министр здравоохранения региона Татьяна Лемешко. Но теперь она в правительстве больше не работает — она ушла на пенсию и является фигурантом уголовного дела о масштабной коррупции в минздраве Камчатки. Сменившая её Елена Сорокина также никаких мер для решения проблемы не предпринимает.