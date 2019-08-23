Лондон, , 05:27 — REGNUM

Сотрудники погранслужбы Великобритании и береговой охраны спасли около 50 беженцев, пытавшихся пересечь Ла-Манш на резиновых лодках, передает телеканал Sky News.

Сообщается, что нелегальные мигранты пытались попасть из Франции в Великобританию, переплыв пролив на резиновых лодках. Согласно данным телеканала, беженцев снимали с лодок у юго-восточного побережья страны. Береговая охрана Великобритании подтвердила, что был ряд инцидентов с беженцами у берегов графств Кент и Сассекс.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 апреля британские пограничники задержали 36 нелегальных мигрантов в проливе Ла-Манш. Они задержали три лодки с беженцами с Ближнего Востока.