Петропавловск-Камчатский, , 05:20 — REGNUM

В городе Елизово на Камчатке охотоведы и полиция безуспешно разыскивают медвежью семью — медведицу с двумя медвежатами и молодого медведя-самца, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Жители города сообщают, что медведи повадились ходить в город по ночам. Полиция и охотоведы заявляют, что пытались их прогнать, но звери каждую ночь возвращаются в город. Люди снимают их на видео, видео отправляют властям. Власти заявляют, что звери не представляют угрозы для людей. Мэр Елизово называет ситуацию «штатной». Горожане сообщают, что Елизово в этом сезоне пользуется особой популярностью у медведей, которые приходят в жилые кварталы в поисках еды.

Как сообщало ИА REGNUM, оголодавшие медведи всё чаще совершают набеги на посёлки, сёла и города Камчатки. Местные жители утверждают, что причина — в варварском промышленном рыболовстве, которое лишило зверей кормовой базы. Губернатор Камчатки Владимир Илюхин называет ситуацию «обычной», при этом утверждает, что он и его правительство предвидели набеги медведей на поселения в период путины. Власти сообщают, что для населения издана памятка, как вести себя при появлении медведя. Есть человеческие жертвы, с начала сезона убиты десятки медведей.