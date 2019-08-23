Таганрог, Ростовская область, , 05:10 — REGNUM

Легковой автомобиль «Волга» протаранил торговый павильон в Таганроге, сообщает DonDay.

Сообщается, что легковушка врезалась в торговый павильон на улице Шило после столкновения с иномаркой Mitsubishi. В результате аварии никто не пострадал. У торговой точки от удара разбилось стекло. В настоящее время сотрудники полиции выясняют причины и обстоятельства ДТП.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 августа два легковых автомобиля столкнулись в Санкт-Петербурге. В результате аварии пострадали три человека, им потребовалась госпитализация. Среди пострадавших был и восьмилетний ребенок — девочка получила травмы средней степени тяжести.