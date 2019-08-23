Биробиджан, 23 августа 2019, 04:31 — REGNUM
Одна из важнейших трасс ЕАО Биробиджан — Амурзет, которая проходит по Ленинскому и Октябрьскому районам, закрыта — паводком разрушено дорожное полотно, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
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Восстановить трассу региональные власти обещают к 30 сентября.
Как сообщало ИА REGNUM, в Биробиджане по состоянию на 07:00 (по местному времени) 23 августа затоплено уже 117 домов, ночью экстренно эвакуированы 17 человек. В ПВР размещены 27 человек. Остальные подтопленцы находятся у родных и знакомых.