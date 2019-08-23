Биробиджан, , 04:22 — REGNUM

Столицу ЕАО Биробиджан продолжает топить паводок. Затоплены 117 жилых домов по данным на 07:00 (по местному времени) 23 августа, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Гидрологическая ситуация в ЕАО ухудшается. Из затопленных домов минувшей ночью срочно эвакуированы 17 человек. В пунктах временного размещения на данный момент находятся 27 человек, остальные пострадавшие разместились у родственников и знакомых.

Патрулирование городских окраин, наиболее сильно пострадавших от паводка, осуществляют 9 оперативных групп. Коммунальные службы продолжают откачку грунтовых вод. Из-за затопления подвала городского Дворца культуры учреждение обесточено — в воде оказался электрощиток.

Как сообщало ИА REGNUM, обильные ливни спровоцировали ухудшение паводковой ситуации в ДФО, интенсивность наполнения рек растёт. В регионах, попавших в зону паводка, действуют режимы ЧС.