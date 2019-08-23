Гавана, , 04:05 — REGNUM

Шесть человек погибли в результате столкновения автомобиля с мостом в кубинской провинции Лас-Тунас, передает телеканал TunasVision.

ДТП 56.мвд.рф

По предварительной версии, водитель автомобиля уснул за рулем, в результате чего машина врезалась в ограждение моста. После этого автомобиль вылетел с дороги, упал в кювет с высоты четырех метров и загорелся. В салоне автомобиля находились шесть человек, среди них — двое детей. В результате ДТП все они погибли. Отмечается, что пострадавший в аварии автомобиль ранее был взят на прокат.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 апреля на западе Кубы столкнулись два грузовых автомобиля. В результате аварии травмы получили более трех десятков человек. Всех пострадавших госпитализировали.

Читайте ранее в этом сюжете: Свыше 30 человек пострадали в ДТП на Кубе