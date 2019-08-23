Алжир, , 03:54 — REGNUM

Не менее пяти человек погибли в результате давки на рэп-концерте в столице Алжира, сообщает агентство Reuters со ссылкой на источник в местной больнице.

Сообщается, что тысячи человек собрались на стадионе Алжира на концерт местного популярного рэпера Абдеррауфа Дерраджи, известного под псевдонимом Soolking. На концерте возникла давка, в результате чего погибли пятеро человек. Других деталей произошедшего пока не сообщается.

Как сообщало ИА REGNUM, в марте во время давки на национальном стадионе в Дар-Эс-Саламе в Танзании погиб семилетний ребенок. Ребенка раздавила толпа, пытавашаяся проникнуть на квалификационный матч Кубка африканских наций между Танзанией и Угандой. Всего в давке пострадали 18 человек.

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