Москва, , 01:54 — REGNUM

Возгорание произошло в квартире жилого дома на северо-востоке Москвы, сообщает пресс-служба столичного управления МЧС России.

Сообщается, что пожар произошел в жилом доме № 34 по улице Яблочкова. Загорелась квартира на 12 этаже, а также два балкона на 11 и 12 этажах. Пожал был ликвидирован оперативно прибывшими спасателями. Из соседних квартир спасатели эвакуировали девять человек, двух человек передали медикам. Сведений о пострадавших не поступало. В настоящее время причины пожара устанавливают эксперты.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 августа произошел пожар в двухэтажном жилом доме в Саратове, огнем была охвачена площадь в 600 квадратных метров. В результате пожара погибли два человека.

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