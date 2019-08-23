Лос-Анджелес, США, , 01:05 — REGNUM

Вооруженная женщина открыла огонь в районе Скид-Роу американского Лос-Анджелеса, сообщает пресс-служба местной полиции.

Сообщается, что в результате стрельбы были ранены четыре человека. По данным полиции, ранения не представляют опасности для жизни пострадавших. Отмечается, что район Скид-Роу является районом Лос-Анджелеса с наивысшим показателем бездомных в городе. Однако в настоящий момент неизвестно, являлись ли пострадавшие бездомными.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 августа два человека погибли, еще трое получили ранения в результате стрельбы возле кампуса Университета штата Алабама. Мотивы стрелка не назывались.

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