Боровичи, Новгородская область, , 23:16 — REGNUM

В Новгородской области нашли тело 15-летнего подростка, который 16 августа спрыгнул с моста в реку Мста в деревне Ёгла Боровичского района. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ГУ МЧС России по Новгородской области, местные жители обнаружили его тело сегодня, 22 августа, недалеко от деревни Малиновец.

Поиски велись неделю, тело унесло течением реки больше чем на 60 километров.

В региональном следственном управлении Следственного комитета России сообщили, что по факту обнаружения тела начата проверка.

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