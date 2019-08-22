Сургут, Югра, 22 августа 2019, 21:02 — REGNUM
В Югре большинство пациентов сургутского противотуберкулезного диспансера вторые сутки отказываются принимать больничную пищу. Об этом сообщает «Сургутинформ ТВ».
Пациентов не устраивает меню медицинского учреждения. И они подозревают, что их кормят некачественными продуктами. Об этом пациенты заявили в прокуратуру.
Работники пищеблока сургутского туберкулёзного диспансера уверяют, что готовят обеды по нормам и правилам, утвержденными Минздравом.
По словам главного врача сургутского туберкулёзного диспансера Юрия Шкарпеткина, сейчас с недовольными больничной пищей пациентами ведутся переговоры.