Сургут, Югра, , 21:02 — REGNUM

В Югре большинство пациентов сургутского противотуберкулезного диспансера вторые сутки отказываются принимать больничную пищу. Об этом сообщает «Сургутинформ ТВ».

Пациентов не устраивает меню медицинского учреждения. И они подозревают, что их кормят некачественными продуктами. Об этом пациенты заявили в прокуратуру.

Работники пищеблока сургутского туберкулёзного диспансера уверяют, что готовят обеды по нормам и правилам, утвержденными Минздравом.

«Питание в больницах, лечебных учреждениях оно же какое — щадящее, в основном на пару, отварное, соли у нас 8 грамм. Мы вынуждены соблюдать нормы, что определено законодательством», — пояснила медицинская сестра диспансера Иванна Жаравина журналистам.

По словам главного врача сургутского туберкулёзного диспансера Юрия Шкарпеткина, сейчас с недовольными больничной пищей пациентами ведутся переговоры.