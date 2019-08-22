Сургут, Югра, , 19:54 — REGNUM

В Сургуте (ХМАО) адвоката осудили за покушение на мошенничество в особо крупном размере. Мужчину приговорили к 4 годам 6 месяцам колонии общего режима и штрафу в размере 200 тыс. рублей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры ХМАО.

В ходе судебного разбирательства установлено, что адвокат в декабре 2016 года предложил обвиняемому за 2 млн рублей решить вопрос о переквалификации обвинения на менее тяжкий состав совершённого им преступления. Якобы часть денег предназначена для взятки следователю. Но обвиняемый обратился с заявлением в правоохранительные органы.

Суд признал адвоката виновным в совершении преступления по ч.3 ст.30 УК РФ («Покушение на мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере») и назначил ему наказание в 4 года 6 месяцев с отбыванием в исправительной колонии общего режима с лишением права заниматься адвокатской деятельностью сроком на два года. Кроме того, ему назначен штраф в размере 200 тыс. рублей.