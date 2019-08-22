Екатеринбург, , 18:58 — REGNUM

Троим действующим сотрудникам полиции УМВД по Екатеринбургу предъявлено обвинение в изнасиловании (ч.2 ст.131 УК РФ) и насильственных действиях сексуального характера (ч.2 ст.132 УК РФ). Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе следственного управления СКР по Свердловской области.

По версии следствия, преступление было совершено в ночь на 18 августа в Екатеринбурге у здания на улице Чайковского в служебной машине патрульно-постовой службы, в отношении гражданки 1997 года рождения. Теперь им грозит до десяти лет колонии.

Как сообщало ИА REGNUM, подозреваемые были задержаны сотрудниками управления собственной безопасности ГУ МВД России по Свердловской области. В свою очередь следственные органы вышли с ходатайством в суд о взятии обвиняемых под стражу.

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