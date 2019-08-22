Сургут, Югра, , 18:25 — REGNUM

В Югре транспортные полицейские привлекли к административной ответственности за появление в общественных местах в состоянии опьянения сразу четверых пассажиров поездов северных направлений. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили 22 августа в пресс-службе Уральского управления МВД России на транспорте.

Жителя Башкирии ссадили с поезда «Новый Уренгой — Казань». Другого вахтовика из Башкирии сотрудники транспортной полиции ссадили с поезда «Нижневартовск — Уфа». Житель Омской области в пьяном виде буянил в пассажирском поезде «Нижневартовск — Омск», а жителя Перми ссадили с состава «Нижневартовск — Пенза». Все они принудительно покинули поезда в городе Сургуте.

Согласно действующему законодательству, появление в общественных местах в состоянии опьянения запрещено. В список таких мест включены и пассажирские поезда.

Каждого из нарушителей не только ссадили с поезда, но и привлекли к административной ответственности по статье 20.21 КоАП РФ («Появление в общественных местах в состоянии опьянения»). Санкция статьи влечёт наложение штрафа в размере от 500 до 1 500 рублей или административный арест до пятнадцати суток.