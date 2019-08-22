Екатеринбург, , 17:20 — REGNUM

В Екатеринбурге перед судом предстанут два гражданина Таджикистана, которые обвиняются в убийстве водителя, угоне его автомобиля и краже. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

В зависимости от степени причастности, гражданам Таджикистана предъявлены обвинения по п.п. «ж, к» ч. 2 ст. 105 УК РФ, ч. 4 ст. 166 УК РФ и п.п. «а, б, в» ч. 2 ст. 158 УК РФ. Уголовное дело будет рассматривать Свердловский областной суд. Максимальная санкция по самой тяжёлой статье обвинения (убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с целью облегчить совершение другого преступления) предусматривает пожизненное лишение свободы.

По версии следствия, преступления были совершены 2 декабря 2018 года. В тот день в Берёзовском обвиняемые договорились с водителем грузовика о якобы перевозке мебели. В пути злоумышленники остановили машину в безлюдном месте, выманили водителя из кабины и нанесли ему смертельные ранения по голове, использовав в качестве орудия убийства молоток. После этого они на его грузовике приехали на ферму в посёлке Верхнее Дуброво и похитили там семь телят и четыре овцы.