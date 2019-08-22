Карталы, Челябинская область, , 17:14 — REGNUM

В Челябинской области депутат Локомотивного собрания депутатов Азат Зарипов арестован на два месяца. Такое решение принял 22 августа суд города Карталы.

Арест (cc) Ashely Moreno

Зарипов подозревается в убийстве своей супруги. В женщину было произведено два выстрела из охотничьего ружья. Трагедия произошла в ночь на 21 августа. Следователи считают, что причиной произошедшего стала ревность.

Сегодня, 22 августа, супругу депутата похоронили. Проститься с ней пришли десятки людей.

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