Санкт-Петербург, , 17:14 — REGNUM

Пожару в Невском районе Петербурга присвоен наивысший номер сложности. К тушению огня привлекают вертолет и двести пожарных.

Как сообщает с места ЧП корреспондент ИА REGNUM, сила пожара не ослабевает, слышны звуки обрушений строительных конструкций.

Напомним, начиная с 14:10 мск горит четырехэтажное административно-складское кирпичное здание на Складской улице. Площадь пожара составляет 2000 кв. метров. Из здания были эвакуированы 200 человек. Шесть человек пострадали, эти сведения уточняются.

В 16:14 мск ранг пожара повышен до № 5. На месте пожара работает передвижная химико-радиометрическая лаборатория.

К ликвидации пожара привлечено 48 единиц техники и 219 человек личного состава оперативных служб.

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