Санкт-Петербург, 22 августа 2019, 17:14 — REGNUM
Пожару в Невском районе Петербурга присвоен наивысший номер сложности. К тушению огня привлекают вертолет и двести пожарных.
Как сообщает с места ЧП корреспондент ИА REGNUM, сила пожара не ослабевает, слышны звуки обрушений строительных конструкций.
Напомним, начиная с 14:10 мск горит четырехэтажное административно-складское кирпичное здание на Складской улице. Площадь пожара составляет 2000 кв. метров. Из здания были эвакуированы 200 человек. Шесть человек пострадали, эти сведения уточняются.
В 16:14 мск ранг пожара повышен до № 5. На месте пожара работает передвижная химико-радиометрическая лаборатория.
К ликвидации пожара привлечено 48 единиц техники и 219 человек личного состава оперативных служб.
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