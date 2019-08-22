Курган, , 17:24 — REGNUM

В Кургане мужчинаоткрыто похитил из ювелирного салона дорогостоящий товар. Он примерил золотую цепочку и убежал в неизвестном направлении, не вернув ювелирное изделие продавцу, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УМВД России по Курганской области.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили причастность к совершению грабежа 31-летнего неработающего, ранее судимого жителя Кургана. К моменту задержания полицейскими похищенную цепочку он успел сдать в ломбард.

По данному факту дознавателем возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 161 УК РФ («Грабёж»). Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до четырех лет.