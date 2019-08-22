Хабаровск, , 16:56 — REGNUM

В Хабаровском крае количество подтопленных населённых пунктов увеличилось до 54. Об этом со ссылкой на региональное МЧС, сообщает ОТР.

Вода стоит почти на 2,5 тысячах приусадебных и дачных участков. В посёлке Корсаково затоплены четыре десятка домов.

Стоимость дач там от двух до пяти миллионов рублей. Люди боятся мародёрства, поэтому не выезжают оттуда. Говорят, что помогают спасатели — привозят питьевую воду и необходимые вещи.

«Находиться здесь невозможно, воды в доме выше колена, ничего нету, все отключено — свет, газ, все уже отключили, то есть дом нежилой на сегодняшний день», — сказала жительница Корсаково Ольга Степанова.

«Затопило по колено уже на первом этаже, — отметил житель Корсаково Сергей Баранов. — Компенсацию обещали какую-то дать. Но опять же, компенсация… тоже условная».

В ближайшие несколько дней синоптики вновь прогнозируют циклон с сильными осадками. Из-за этого уровень воды в Амуре и малых реках может снова вырасти.