Москва, , 16:52 — REGNUM

В ДТП на Кантемировской улице в Москве погиб 31-летний водитель, сообщили 22 августа в Центре организации дорожного движения (ЦОДД) правительства Москвы.

«Рано утром на Кантемировской улице погиб совсем молодой парень — 31 год. Очень сильно разогнался, не справился с управлением и врезался в столб», — говорится в информации.

В ЦОДД рассказали, что больше половины аварий в столице происходит из-за превышения скорости. Данный случай — «ещё один страшный пример».

https://twitter.com/gucodd/status/1164507942047178752

К записи опубликовано видео, на котором автомобиль белого цвета на высокой скорости входит в поворот. Чтобы уйти от столкновения с автобусом, машина резко сворачивает с проезжей части на газон и сталкивается с преградой.