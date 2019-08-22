Санкт-Петербург, , 16:43 — REGNUM

Петербургские пожарные продолжают борьбу с огнем в Невском районе Северной столицы, где уже 2,5 часа горит четырехэтажное здание на Складской улице.

Пожар на складе в Петербурге 1

Как сообщает находящийся на месте ЧП корреспондент ИА REGNUM, из горящего здания слышны звуки, похожие на взрывы. Возможно, происходит обрушение конструкций.

По данным ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу, из здания были эвакуированы 200 человек. Площадь пожара составляет не менее 500 кв. метров. Пожар тушат около 150 пожарных.

Пожар на складе в Петербурге2

Как сообщает телеканал «Санкт-Петербург», к врачам обратились шесть человек, находившихся в здании. По предварительным данным, горит производственное помещение.

Пожар начался в 14:10, в 14:35 ранг пожара повышен № 2, в 14:43 — до № 3.

На место пожара прибудет передвижная химико-радиометрическая лаборатория для измерения уровня загрязнения воздуха.

Пожар на складе в Петербурге3

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