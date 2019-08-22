Санкт-Петербург, 22 августа 2019, 16:43 — REGNUM
Петербургские пожарные продолжают борьбу с огнем в Невском районе Северной столицы, где уже 2,5 часа горит четырехэтажное здание на Складской улице.
Как сообщает находящийся на месте ЧП корреспондент ИА REGNUM, из горящего здания слышны звуки, похожие на взрывы. Возможно, происходит обрушение конструкций.
По данным ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу, из здания были эвакуированы 200 человек. Площадь пожара составляет не менее 500 кв. метров. Пожар тушат около 150 пожарных.
Как сообщает телеканал «Санкт-Петербург», к врачам обратились шесть человек, находившихся в здании. По предварительным данным, горит производственное помещение.
Пожар начался в 14:10, в 14:35 ранг пожара повышен № 2, в 14:43 — до № 3.
На место пожара прибудет передвижная химико-радиометрическая лаборатория для измерения уровня загрязнения воздуха.
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