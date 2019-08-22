Санкт-Петербург, , 16:16 — REGNUM

Сотрудники дорожной полиции Санкт-Петербурга уточнили последствия тройного ДТП на улице Савушкина в Приморском районе. В аварии пострадали шесть человек из трех автомобилей, в том числе двое детей.

Как сообщало ИА REGNUM, около 14:09 мск у дома 11 на улице Савушкина автомобиль Volkswagen Jetta врезался в остановившийся на запрещающий сигнал светофора автомобиль Nissan Note. После этого «Ниссан» отбросило в автомобиль Lada Largus, стоявший перед ним.

Среди пострадавших — водитель «Фольксвагена», предполагаемый виновник ДТП, 1980 года рождения, водитель и три пассажира автомобиля «Ниссан», среди которых две девочки, 2003 и 2011 годов рождения. Также пострадал пассажир «Лады».

"Все пострадавшие с травмами различной степени тяжести госпитализированы в больницы Санкт-Петербурга. В настоящее время на месте ДТП работает следственно-оперативная группа, обстоятельства ДТП уточняются», — рассказал врио начальника ГИБДД по Приморскому району майор полиции Степанов.

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