Челябинск, , 15:57 — REGNUM

Жительница Челябинска попала в больницу во время отдыха в Турции. Ей сделали экстренное кесарево сечение, сообщает пресс-служба областного минздрава.

Сейчас к ситуации подключаются челябинские медики, которые готовы принять меры к сохранению жизни ребёнка. Соответствующее обращение в минздрав поступило от родственников челябинки и находится в работе.

Челябинским врачам сейчас нужно получить документацию из турецкой больницы. Это позволит оценить состояние ребёнка и затем определить тактику.