Челябинск, 22 августа 2019, 15:57 — REGNUM
Жительница Челябинска попала в больницу во время отдыха в Турции. Ей сделали экстренное кесарево сечение, сообщает пресс-служба областного минздрава.
Сейчас к ситуации подключаются челябинские медики, которые готовы принять меры к сохранению жизни ребёнка. Соответствующее обращение в минздрав поступило от родственников челябинки и находится в работе.
Челябинским врачам сейчас нужно получить документацию из турецкой больницы. Это позволит оценить состояние ребёнка и затем определить тактику.