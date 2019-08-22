Санкт-Петербург, , 15:49 — REGNUM

Тяжелая дорожная авария произошла днем 22 августа на улице Савушкина в Приморском районе Петербурга. По предварительным данным, в ней пострадали двое детей. Вероятного виновника ДТП задержала полиция.

ДТП на улице Савушкина (цитата группы «ДТП и ЧП") Https://vk.com/spb_today

Как сообщили в УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленобласти, около 14:09 мск у дома 11 на улице Савушкина произошел наезд автомобиля Volkswagen Jetta на остановившийся на запрещающий сигнал светофора автомобиль Nissan Note. От удара последний врезался в Lada Largus, стоявший перед ним.

Количество и степень тяжести полученных травм пострадавшими уточняется, отметили в полиции, добавив, что среди пострадавших двое детей.

Картину случившегося воссоздают очевидцы в соцсетях. По их данным, дети с родителями находились в Nissan.

«Я видела эту аварию. Стояла в соседнем ряду. Две машины стояли на трамвайных путях <…> Был красный свет, все стояли. Водитель-виновник несся на огромной скорости и просто врезался в стоящие машины сзади», — пишет петербурженка.

«Все живы. В машине двое деток были и родители. Пьяный мужик врезался в них», — добавляет другая горожанка.

«Сзади было двое детей. Старшая и младшая дочка. Младшая признаки жизни подавала, плакала и разговаривала. Старшая тоже что то борматала», — рассказывает петербуржец.

«Женщину зажало в машине, у девочки были ноги в крови, водитель разбита голова. Виновник не пострадал», — добавляет еще один свидетель.

Судя по кадрам с места ЧП, появившимся в соцсети, сотрудники полиции выволокли на асфальт и надели наручники на предполагаемого виновника ДТП, который сопротивлялся и угрожал полицейским, ругаясь матом.