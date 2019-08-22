Оснабрюк, Германия, , 15:50 — REGNUM

Небольшой самолет потерпел крушение в районе немецкого города Оснабрюк в федеральной земле Нижняя Саксония на северо-западе страны. Об этом сообщает 22 августа газета Hannoversche Allgemeine.

Самолет, на борту которого находился только пилот, рухнул на кукурузное поле. Причина крушения пока неизвестна. О судьбе пилота не сообщается.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 июля в немецком городе Брухзаль легкомоторный самолет упал на территории торгового центра. Погибли три человека, находившиеся на борту.

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