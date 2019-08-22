Красноперекопск, Крым, , 15:43 — REGNUM

На автодороге Красноперекопск — Армянск в Крыму столкнулись «Газель» и Renault, шесть пассажиров, включая ребёнка, пострадали. Об этом ИА REGNUM 22 августа сообщили в пресс-службе главного управления МЧС по РК.

«Дорожно-транспортное происшествие произошло в 19 часов 20 минут на автодороге Красноперекопск — Армянск в двух километрах от села Почётное. Водитель «Газели» выехал за пределы дорожного полотна и врезался в стоявший на обочине Renault, в результате чего пострадали шесть человек, из них один ребенок. На месте происшествия спасатели провели деблокацию одного из пострадавших», — отметили в МЧС.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пьяный водитель попытался скрыться от госавтоинспекторов в районе Евпатории и протаранил патрульный автомобиль, травмировав нескольких полицейских.

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