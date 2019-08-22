Красноперекопск, Крым, 22 августа 2019, 15:43 — REGNUM
На автодороге Красноперекопск — Армянск в Крыму столкнулись «Газель» и Renault, шесть пассажиров, включая ребёнка, пострадали. Об этом ИА REGNUM 22 августа сообщили в пресс-службе главного управления МЧС по РК.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее пьяный водитель попытался скрыться от госавтоинспекторов в районе Евпатории и протаранил патрульный автомобиль, травмировав нескольких полицейских.
Об этом: Пьяный водитель протаранил автомобиль ГИБДД и устроил «форсаж» в Крыму