Прага, , 15:39 — REGNUM

В ночь с 21 на 22 августа неизвестными вандалами был осквернён памятник маршалу Советского Союза Ивану Коневу, установленный в пражском районе Бубенеч. Нижняя часть скульптуры была облита красной краской, а на постаменте белой краской написано «Нет кровавому маршалу! Не забудем» и цифры «45, 56, 61, 68». Об этом сообщает «Радио Прага».

Пресс-секретарь полиции столицы Чехии Ян Данек сообщил журналистам, что по факту происшествия ведётся расследование.

Это уже не первый случай осквернения памятника Коневу, чьи войска в 1945 году первыми вошли в Прагу.

В 2017 году с памятника была демонтирована табличка на чешском и русском языках, рассказывающая о героизме советских солдат при освобождении Праги, а также о том, что маршал Конев является почётным гражданином города. Вместо неё была установлена «поясняющая» табличка, в которой говорится об участии Конева в подавлении «восстания» в Будапеште в 1956 году и подготовке «вторжения» в Чехословакию в 1968-м.

21 августа в Праге вспоминали события 1968 года. 51 год назад войска стран Варшавского договора были введены в Чехословакию для предотвращения её перехода на сторону противника в Холодной войне.