Снежинск, Челябинская область, , 15:36 — REGNUM

Погибший в челябинском Снежинске солдат из Каслей оказался сотрудником Росгвардии. Об этом пишут местные СМИ.

По данным изданий, гражданин служил по контракту. Обстоятельства трагедии выясняются. Но уже известно, что со службой это происшествие не связано, пояснили журналистам в ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM о смерти солдата в соцсетях объявила челябинская правозащитница Валерия Приходкина. По её словам, трагедия произошла 17 августа.

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