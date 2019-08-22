Москва, , 15:33 — REGNUM

В Москве сотрудник крупной розничной торговой сети «Магнит» умер на рабочем месте, сообщает 22 августа «РИА Новости».

Происшествие случилось ещё 12 июля в одном из столичных офисов компании, но стало известно о нём только сейчас.

«Сотруднику стало плохо на рабочем месте, незамедлительно была вызвана скорая помощь. Медработниками была оказана первая реанимационная помощь, после чего его госпитализировали в больницу, где впоследствии он скончался», — цитирует СМИ собеседника из пресс-службы. Он добавил, что в компании не располагают официальной информацией о причинах смерти.

По одной из версий, возможной причиной смерти могла стать передозировка наркотиков.